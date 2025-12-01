PSP detém homem por tráfico de droga e condução sem carta em Vila Franca de Xira

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira anunciou a detenção, a 22 de Novembro, de um homem de 22 anos, na freguesia de Vila Franca de Xira, suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefacientes e de condução sem habilitação legal.

A detenção ocorreu durante uma acção de patrulhamento preventivo e fiscalização rodoviária. Após ordem de paragem a uma viatura, os agentes solicitaram ao condutor a documentação obrigatória. Questionado sobre a carta de condução, o jovem admitiu não possuir qualquer título válido, tendo sido imediatamente detido. No decorrer da revista de segurança, efectuada para protecção dos polícias envolvidos, foram encontrados na sua posse cinco doses individuais de cocaína e 915 euros em numerário, valor que a PSP considera suspeito de estar associado à actividade ilícita. O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte - Vila Franca de Xira, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação.