Abrantes lança projecto para reforçar inclusão social e capacitação da comunidade

A promoção da inclusão, combate à pobreza e apoio a idosos e famílias vulneráveis são objectivos do projecto Abran’Gente 5G, que arrancou em Abrantes e pretende abranger 4.460 pessoas em quatro anos, disse a coordenadora do programa. “O Abran’Gente 5G nasceu de uma necessidade real do território e é um projeto da comunidade para a comunidade”, explicou à Lusa Sara Cardoso, técnica superior de psicologia e coordenadora do projecto. Segundo a responsável, o programa resulta do diagnóstico social concelhio e de uma candidatura apresentada ao abrigo do programa nacional CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento Social, contando com um orçamento global de cerca de 720 mil euros para 48 meses.

O programa de intervenção, que vai decorrer ao longo de quatro anos no concelho de Abrantes, conta com uma equipa multidisciplinar de sete técnicos superiores, sendo o Centro Humanitário de Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa a entidade executora. “O desafio foi lançado pela Segurança Social ao município de Abrantes e, depois, aos parceiros do conselho local de acção social. A Cruz Vermelha apresentou a candidatura em parceria com a Tagusvalley, que assume um dos eixos”, afirmou Sara Pacheco.

A coordenadora explicou que o projecto abrange quatro áreas definidas previamente no diagnóstico social do concelho: emprego e qualificação, combate à pobreza infantil e juvenil, envelhecimento activo e intervenção em contextos sociais críticos. O primeiro eixo, dedicado ao emprego, formação e qualificação, procura reforçar competências e apoiar a integração profissional de pessoas desempregadas, prevendo envolver 650 participantes, e é coordenado pelo Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia. O segundo eixo promove o acompanhamento de proximidade, actividades culturais, educativas e desportivas, incluindo acções com famílias, com uma meta de 1.470 beneficiários. Já o terceiro eixo centra-se na promoção da autonomia, envelhecimento ativo e longevidade, incluindo acções de combate à solidão, capacitação de cuidadores, dinamização intergeracional e promoção do empreendedorismo sénior, estimando atingir 1.630 pessoas. Por fim, o quarto eixo aposta no desenvolvimento social, capacitação comunitária e resposta a contextos de emergência social, apoiando agregados familiares vulneráveis, promovendo a participação cívica e preparando a comunidade para cenários de excepção, com um total previsto de 710 participantes.

Ainda de acordo com Sara Pacheco, os principais desafios passam por “despertar a atenção dos jovens que estão em casa, dos desempregados de longa duração e motivá-los para a mudança”. A monitorização será feita através de relatórios regulares, estando também previsto o envolvimento de voluntários da comunidade. O Abran’Gente 5G é coordenado pelo Centro Humanitário de Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa e conta com o apoio da Tagusvalley no eixo 1.