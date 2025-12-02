uma parceria com o Jornal Expresso
02/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 02-12-2025 10:00

Benavente faz balanço positivo do exercício sísmico “Sismex ‘25”

O município reuniu entidades parceiras para avaliar o simulacro que mobilizou população, escolas, empresas e serviços no maior exercício do género realizado no país.

O comandante operacional da Protecção Civil de Benavente, Miguel Cardia, fez um balanço positivo do exercício “Benavente Sismex ’25”, realizado a 5 de Novembro, durante a reunião de avaliação global que juntou representantes de todas as entidades envolvidas na operação que fez “a terra tremer” no concelho.
Segundo o responsável, o simulacro voltou a demonstrar a capacidade de articulação dos diferentes serviços e permitiu identificar áreas a melhorar, essenciais para reforçar as medidas de auto-protecção e aperfeiçoar procedimentos no terreno.
A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, sublinhou que exercícios desta natureza “são para manter”, sublinhando que só com preparação contínua é possível responder a uma eventual situação real.
Miguel Cardia adiantou ainda algumas orientações para o exercício previsto para 2026, apontando necessidades de melhoria e correcções que considera fundamentais para aumentar a eficácia da resposta municipal em cenários de emergência sísmica.

