Detectada legionella nas Piscinas Municipais de Torres Novas

Presença da bactéria está a atrasar a reabertura das Piscinas Fernando Cunha. Instalações já foram alvo de desinfestação e o caso está a ser acompanhado pela delegada de saúde.

As Piscinas Municipais Fernando Cunha, em Torres Novas, vão continuar a estar temporariamente encerradas não por causa das obras de ampliação que estão concluídas, mas por ter sido detectada a presença da bactéria legionella, revelou esta terça-feira, 2 de Dezembro, o presidente do município José Trincão Marques.

Segundo o autarca socialista, que falava em reunião camarária em resposta à vereadora do PSD, Maria Emília Leão, o facto de as piscinas terem estado encerradas para obras “originou paragem das águas nas canalizações de água quente”, o que terá sido favorável ao aparecimento daquela bactéria.

A situação está a ser acompanhada pela delegada de saúde que já solicitou análises à água, tendo sido feitas até ao momento as três contra-análises obrigatórias após detecção da presença de Legionella. Neste momento aguarda-se o resultado da terceira, depois de as duas anteriores terem dado negativo, já depois de terem sido feitas desinfecções e “introduções de jatos de água a altas temperaturas” no sistema de canalização.

José Trincão Marques lamentou que o atraso na reabertura das piscinas municipais esteja a afectar os seus utilizadores, sobretudo atletas de clubes, alguns de alta competição, mas frisou que se trata de um assunto de extrema responsabilidade e que pode acarretar consequências, disse, lembrando o surto de legionella de 2014, em Vila Franca de Xira que causou a morte a 12 pessoas e afectou mais de 300.