uma parceria com o Jornal Expresso
02/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-12-2025 16:08

Detectada legionella nas Piscinas Municipais de Torres Novas

Detectada legionella nas Piscinas Municipais de Torres Novas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presença da bactéria está a atrasar a reabertura das Piscinas Fernando Cunha. Instalações já foram alvo de desinfestação e o caso está a ser acompanhado pela delegada de saúde.

As Piscinas Municipais Fernando Cunha, em Torres Novas, vão continuar a estar temporariamente encerradas não por causa das obras de ampliação que estão concluídas, mas por ter sido detectada a presença da bactéria legionella, revelou esta terça-feira, 2 de Dezembro, o presidente do município José Trincão Marques.

Segundo o autarca socialista, que falava em reunião camarária em resposta à vereadora do PSD, Maria Emília Leão, o facto de as piscinas terem estado encerradas para obras “originou paragem das águas nas canalizações de água quente”, o que terá sido favorável ao aparecimento daquela bactéria.

A situação está a ser acompanhada pela delegada de saúde que já solicitou análises à água, tendo sido feitas até ao momento as três contra-análises obrigatórias após detecção da presença de Legionella. Neste momento aguarda-se o resultado da terceira, depois de as duas anteriores terem dado negativo, já depois de terem sido feitas desinfecções e “introduções de jatos de água a altas temperaturas” no sistema de canalização.

José Trincão Marques lamentou que o atraso na reabertura das piscinas municipais esteja a afectar os seus utilizadores, sobretudo atletas de clubes, alguns de alta competição, mas frisou que se trata de um assunto de extrema responsabilidade e que pode acarretar consequências, disse, lembrando o surto de legionella de 2014, em Vila Franca de Xira que causou a morte a 12 pessoas e afectou mais de 300.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar