Guizanderia continua à espera de novo alcatrão

Os moradores da Guizanderia, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, queixam-se do mau estado do piso dos arruamentos e dos buracos nas estradas que atravessam o lugar. A degradação do alcatrão já tem décadas e tem sido um problema levantado nas reuniões de Câmara de Alenquer atravessando vários executivos. “Moro na Guizanderia há 20 anos e o estado do piso já estava mau. Quero saber se existe algum plano previsto para pavimentar as ruas ou se tenho de vir aqui novamente”, disse Nuno Costa na reunião de câmara.

O presidente do município, João Nicolau (PS), respondeu que o problema vai ser resolvido, mas primeiro vai ser feito um levantamento interno das ruas do concelho que são prioritárias repavimentar. Em Abril deste ano, ainda no anterior mandato, a câmara disse que eram necessários 500 mil euros para repavimentar as ruas da Guizanderia, além de ser necessário mudar as condutas de água, não estando, na altura, nada calendarizado nesse sentido.