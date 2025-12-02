uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 02-12-2025 08:58

Luto municipal em Alcanena pela morte de Luís Azevedo

foto arquivo
A Câmara Municipal de Alcanena decretou três dias de luto municipal pela morte de Luís Azevedo, antigo presidente desse município Luís Azevedo faleceu no dia 30 de Novembro e o corpo esteve em câmara ardente na tarde de 1 de Dezembro no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho. Foi presidente da Câmara de Alcanena entre 1996 e 2009, tendo também exercido funções como vereador no período de 1986- 1996.
A nível associativo, Luís Azevedo foi atleta, vice-presidente e presidente da direcção do Atlético Clube Alcanenense, clube que também expressou publicamente o seu pesar. Desempenhou ainda funções nas antigas Associação de Municípios do Médio Tejo e Comunidade Urbana do Médio Tejo, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Resitejo e Tagusgás.
O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, em publicação nas redes sociais, refere que Luís Azevedo deixa um legado de dedicação à causa pública. “Um homem de valores que deixa a sua marca na história da democracia no concelho de Alcanena”, conclui o autarca.
