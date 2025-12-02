Obras de requalificação da Escola Básica de Alpriate vão durar mais de um ano

Há muito que os pais e professores pediam obras na velha e degradada Escola Básica de Alpriate e, após o concurso público, os trabalhos de requalificação e ampliação da escola, de Vialonga, começaram a 17 de Novembro e vão durar 18 meses.

O projecto representa um investimento de 2,9 milhões de euros e integra uma candidatura ao Portugal 2030. A intervenção, recorde-se, prevê a demolição total das actuais instalações e a construção de um novo edifício de dois pisos, com uma área bruta de 1.887,25 m². A futura escola terá a tipologia de um estabelecimento de ensino básico equipado com seis salas para o 1.º ciclo e duas salas destinadas à educação pré-escolar, podendo acolher até 250 alunos.

No piso 0 o novo edifício contará com um gabinete de atendimento, duas salas para o pré-escolar, salas de apoio para educadores e assistentes operacionais, refeitório, polivalente e instalações sanitárias. Já o piso 1 integrará seis salas de aula do 1.º ciclo, uma biblioteca/centro de recursos, sala de actividades extracurriculares, sala de professores, gabinetes de coordenação e de apoio médico/enfermaria, além de instalações sanitárias.

A cobertura será equipada com sistemas de ar condicionado, bem como colectores solares térmicos e painéis fotovoltaicos, reforçando a eficiência energética e contribuindo para a sustentabilidade ambiental do edifício.

Para viabilizar os trabalhos a escola foi temporariamente desocupada, tendo sido instalados monoblocos equipados para assegurar a continuidade das aulas e das actividades lectivas sem interrupções.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), já tinha destacado a requalificação de mais esta escola no concelho, recordando que no actual mandato já foram feitas intervenções em três escolas básicas e foi garantida a requalificação da Secundária de Vialonga, obra de vulto que também está em curso. “São 20 milhões de euros de investimento total”, destacou o autarca.