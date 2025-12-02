uma parceria com o Jornal Expresso
02/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-12-2025 07:00

Obras de requalificação da Escola Básica de Alpriate vão durar mais de um ano

obras capacetes
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Investimento ultrapassa os 2,9 milhões de euros, co-financiado por fundos comunitários. Há quase uma década que a comunidade educativa pedia soluções para os problemas da antiga escola. Alunos vão ter aulas em contentores durante os trabalhos.

Há muito que os pais e professores pediam obras na velha e degradada Escola Básica de Alpriate e, após o concurso público, os trabalhos de requalificação e ampliação da escola, de Vialonga, começaram a 17 de Novembro e vão durar 18 meses.
O projecto representa um investimento de 2,9 milhões de euros e integra uma candidatura ao Portugal 2030. A intervenção, recorde-se, prevê a demolição total das actuais instalações e a construção de um novo edifício de dois pisos, com uma área bruta de 1.887,25 m². A futura escola terá a tipologia de um estabelecimento de ensino básico equipado com seis salas para o 1.º ciclo e duas salas destinadas à educação pré-escolar, podendo acolher até 250 alunos.
No piso 0 o novo edifício contará com um gabinete de atendimento, duas salas para o pré-escolar, salas de apoio para educadores e assistentes operacionais, refeitório, polivalente e instalações sanitárias. Já o piso 1 integrará seis salas de aula do 1.º ciclo, uma biblioteca/centro de recursos, sala de actividades extracurriculares, sala de professores, gabinetes de coordenação e de apoio médico/enfermaria, além de instalações sanitárias.
A cobertura será equipada com sistemas de ar condicionado, bem como colectores solares térmicos e painéis fotovoltaicos, reforçando a eficiência energética e contribuindo para a sustentabilidade ambiental do edifício.
Para viabilizar os trabalhos a escola foi temporariamente desocupada, tendo sido instalados monoblocos equipados para assegurar a continuidade das aulas e das actividades lectivas sem interrupções.
O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), já tinha destacado a requalificação de mais esta escola no concelho, recordando que no actual mandato já foram feitas intervenções em três escolas básicas e foi garantida a requalificação da Secundária de Vialonga, obra de vulto que também está em curso. “São 20 milhões de euros de investimento total”, destacou o autarca.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar