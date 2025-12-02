Praga de ratos obriga funcionários a sair de contentores do tribunal de Vila Franca de Xira

Na última semana uma ratazana foi encontrada morta dentro de um dos contentores da secção central do tribunal de VFX e o cheiro nauseabundo obrigou os funcionários a sair do local. Há também relatos destes animais escondidos no meio da imensidão de papéis e dejectos em vários locais. Sindicato volta a criticar degradação do espaço.

Há uma praga de ratos no Tribunal de Vila Franca de Xira e na última semana, após a aplicação de veneno pelo espaço numa tentativa de controlar o problema, vários animais acabaram por morrer em várias zonas comuns do edifício e na zona dos contentores onde funciona uma sala de audiências e a secção central, obrigando os trabalhadores a sair de alguns destes espaços por não aguentarem os cheiros nauseabundos.

A situação é confirmada a O MIRANTE por vários trabalhadores do tribunal, que dizem estar no limite da sua paciência face à degradação do espaço. No contentor da secção central os funcionários chegaram mesmo a encontrar uma ratazana morta atrás de um dos armários, com o corpo já em decomposição. Contactado pelo nosso jornal, o delegado sindical do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), Jorge Duarte, confirma a situação e avisa para a gravidade do problema, estando mesmo em causa a saúde pública de quem ali trabalha e de quem recorre aos serviços do tribunal.

“Os ratos são companhia habitual dentro do tribunal de VFX e desta vez não só os vivos mas também os mortos estão a causar problemas, no caso, um cheiro nauseabundo nas salas de diligência e na secção central. Os trabalhadores tiveram de sair porque o ar era irrespirável”, lamenta a O MIRANTE. Aos fins de semana, quando o edifício está fechado, “são os ratos e os pombos” que tomam conta do local, avisa.

