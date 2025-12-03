Águas do Ribatejo inicia limpeza anual dos reservatórios

A Águas do Ribatejo (AR) arrancou a limpeza e higienização dos mais de 100 reservatórios que abastecem os sete municípios servidos pela empresa. A operação começa a 2 de Dezembro em Coruche e prossegue entre 12 e 19 de Dezembro no concelho de Benavente.

Os trabalhos obrigam ao esvaziamento dos reservatórios, podendo provocar condicionamentos temporários no abastecimento, embora a AR garanta sistemas alternativos sempre que possível. A empresa destaca que os investimentos no seccionamento das redes têm reduzido o número de clientes afectados.

O presidente da AR, Francisco Oliveira, sublinha a importância da manutenção preventiva das infraestruturas, enquanto o director-geral, Miguel Carrinho, apela à compreensão dos consumidores para eventuais incómodos. A AR promete manter a comunicação atualizada através de avisos locais e digitais.