Sociedade | 03-12-2025 10:00

Águas do Ribatejo inicia limpeza anual dos reservatórios

Operação de limpeza e inspecção dos reservatórios prolonga-se até ao final do ano em sete municípios e poderá originar condicionamentos pontuais no fornecimento.

A Águas do Ribatejo (AR) arrancou a limpeza e higienização dos mais de 100 reservatórios que abastecem os sete municípios servidos pela empresa. A operação começa a 2 de Dezembro em Coruche e prossegue entre 12 e 19 de Dezembro no concelho de Benavente.
Os trabalhos obrigam ao esvaziamento dos reservatórios, podendo provocar condicionamentos temporários no abastecimento, embora a AR garanta sistemas alternativos sempre que possível. A empresa destaca que os investimentos no seccionamento das redes têm reduzido o número de clientes afectados.
O presidente da AR, Francisco Oliveira, sublinha a importância da manutenção preventiva das infraestruturas, enquanto o director-geral, Miguel Carrinho, apela à compreensão dos consumidores para eventuais incómodos. A AR promete manter a comunicação atualizada através de avisos locais e digitais.

