Aluno de 16 anos apanhado em Alverca com sabre e droga na mochila

Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Alverca depois de ter sido visto pelos agentes junto a uma escola, a 25 de Novembro, com um sabre e 14 doses de haxixe. Durante o patrulhamento preventivo, os polícias avistaram um grupo de jovens nas imediações de um estabelecimento de ensino em Alverca, que revelaram um comportamento nervoso ao avistarem os polícias. Quando os jovens foram abordados, um deles arremessou a mochila na tentativa de a ocultar e, quando questionado sobre a sua atitude, alegou que estava apenas a pousá-la no chão.

Ao aperceberem-se do nervosismo do jovem, os polícias questionaram sobre o que transportava na mochila e este mostrou o interior, revelando a existência de um sabre com uma lâmina de 30 centímetros, sem apresentar justificação para a sua posse. O jovem foi detido pela prática de um crime de posse de arma proibida e tinha também consigo 14 doses individuais de haxixe, que se acredita estar a vender a outros alunos. O jovem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, de Vila Franca de Xira, para aplicação das medidas de coação. A Divisão Policial de Vila Franca de Xira diz que continuará a envidar esforços no combate a este tipo de práticas criminais, sobretudo junto a escolas, sendo mesmo classificadas como prioritárias pela PSP, dado o impacto negativo que causam no sentimento de segurança da comunidade, sobretudo a escolar.