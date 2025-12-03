Associação Social Amigos de Samora Correia distinguida na área do voluntariado

A Associação Social Amigos de Samora Correia foi reconhecida entre dezenas de candidaturas avaliadas pela Confederação Portuguesa do Voluntariado, que destacou a dedicação da instituição no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

A ASASC – Associação Social Amigos de Samora Correia foi distinguida com uma menção honrosa do Troféu Português de Voluntariado, atribuído pela Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV). A distinção pretende reconhecer e “homenagear o trabalho dos voluntários e incentivar a prática do voluntariado”.

A cerimónia de entrega tem lugar quarta-feira, 3 de Dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, na cidade da Maia, que será Capital Nacional do Voluntariado em 2025. O evento conta com o alto patrocínio do Presidente da República e do Governo de Portugal.

A análise do júri incidiu sobre dezenas de candidaturas de organizações de todo o país. A menção honrosa atribuída à ASASC reconhece o trabalho desenvolvido no apoio a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como o impacto dos vários projectos executados pela associação.

“Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os vossos projectos e voluntários que diariamente fazem a diferença. É realmente inspirador e um testemunho do impacto da acção cívica em Portugal”, refere a entidade promotora do troféu.

Nelson Lopes, presidente da ASASC, confessou ter ficado surpreendido com o reconhecimento da CPV. “A surpresa resulta de sermos uma humilde associação numa pequena cidade”, afirmou, sublinhando que a distinção “é, sem dúvida, dedicada a todos os voluntários que disponibilizaram o seu tempo e conhecimento a favor de quem precisa de ajuda”.

A ASASC conta actualmente com cerca de duas dezenas de voluntários nas áreas operacionais e nos órgãos sociais e reúne 1.100 associados de 11 nacionalidades diferentes. A actividade da associação depende do apoio de beneméritos e empresas, bem como dos eventos que promove para angariar bens alimentares e donativos, que depois transforma em medicamentos, cadeiras de rodas, roupas, mobiliário e ajudas no pagamento de energia, gás ou água.

Alinhada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a ASASC desenvolve acções de integração e apoio ao emprego, habitação, cuidados de saúde e acesso à justiça.

O Troféu Português de Voluntariado é atribuído anualmente pela Confederação Portuguesa do Voluntariado a organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, e a entidades públicas nacionais, desde que legalmente constituídas e sediadas em território nacional.