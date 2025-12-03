Sociedade | 03-12-2025 07:00
Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria
Colheita está marcada para sábado, 6 de Dezembro, na sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue no sábado, 6 de Dezembro, das 15h00 às 19h30, na sua sede, na Avenida Antero de Quental, Loja 1D Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.
A associação salienta que todos os grupos sanguíneos são importantes e apela à participação de todos os que possam doar sangue. “Esta é uma altura do ano crítica, em termos de reservas de sangue e é fundamental que todos que possam doar sangue que o façam”, alerta a associação.
