Escola Superior de Desporto de Rio Maior debate inovação no emprego

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) promoveu uma Mesa Redonda Nacional dedicada ao projeto IN-FORMS – Improving Employability in Sport Through Investigating, Promoting and Supporting Innovative Forms of Employment in Europe, financiado pelo programa ERASMUS+ Sport. A iniciativa da escola do Instituto Politécnico de Santarém reuniu 27 representantes de entidades desportivas nacionais.



Entre as entidades representadas no encontro estiveram o Comité Olímpico de Portugal, Comissão de Atletas Olímpicos, Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Portugal Activo, Fundação do Desporto, APOGESD, CNAPEF, Federação Portuguesa de Natação, Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Fundação Inatel, APTN, Sporting Clube de Portugal, DESMOR, Viver Santarém, Câmara Municipal de Torres Vedras, Social Innovations Sport e APECATE, além de outros especialistas do sector.

A iniciativa abordou as novas formas de emprego no sector do desporto, analisou as condições necessárias para a sua adoção e reforçar a capacidade de organizações, trabalhadores e empresários para integrarem modelos laborais inovadores, contribuindo para o aumento da mão-de-obra qualificada e para a profissionalização contínua do sector. Segundo Abel Santos, coordenador nacional do projecto e professor na escola, a mesa redonda representou um contributo significativo para o debate nacional sobre modelos de emprego mais flexíveis e sustentáveis no desporto, realçando a necessidade de modernizar práticas laborais e garantir melhores condições para atrair e reter profissionais qualificados”.

No âmbito do projecto financiado pela União Europeia, a sessão permitiu recolher contributos para a elaboração de orientações dirigidas a governos nacionais, federações, parceiros sociais e entidades desportivas, destacando os desafios que o setor enfrenta e identificando soluções inovadoras, boas práticas de implementação e modelos jurídicos que possam facilitar a adoção destas novas formas de emprego.

O projecto prossegue agora com atividades orientadas para trabalhadores do sector e para futuros profissionais interessados em desenvolver carreiras no desporto.