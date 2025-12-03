Está aprovado o loteamento municipal na Quinta da Flamenga em Vialonga

Já há luz verde para a construção de um novo loteamento municipal na Quinta da Flamenga em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, destinado à construção de 139 apartamentos de renda apoiada e custos controlados. O loteamento esteve em consulta pública até Setembro e contou apenas com uma participação da comunidade, que foi considerada fora do âmbito do estudo de loteamento e que por isso não mereceu aceitação dos serviços. A proposta final do loteamento foi aprovada em reunião de câmara. O presidente do executivo, Fernando Paulo Ferreira, considerou o momento de especial importância para o concelho e para a vida das pessoas.

O estudo de loteamento da quinta, recorde-se, tem por objectivo a construção a custos controlados e renda acessível de várias casas, dirigidas à população mais jovem que tem grande dificuldade em aceder à habitação devido ao elevado preço das rendas praticadas no concelho. A área de intervenção do loteamento situa-se a poente da freguesia. Tendo por base o previsto para a zona no Plano Director Municipal (PDM), a proposta que foi presente a consulta pública prevê uma densidade habitacional bruta máxima de 35 fogos por cada 141 hectares, com um número máximo de quatro pisos. Por isso, a proposta do município é de vir a instalar um total de 18 lotes para habitação colectiva com 139 apartamentos a custos controlados e de renda acessível e dois lotes para equipamentos públicos. Prevê-se também a construção de áreas comerciais.

A construção está sujeita a várias condicionantes, incluindo áreas de cedência para o domínio hídrico público (ribeira de Alpriate), linhas de muito alta tensão e áreas de telecomunicações, nomeadamente o centro radioeléctrico do monte Serves. Segundo o documento, a zona verde que enquadra a ribeira de Alpriate fará a ligação com o parque urbano da Flamenga, potenciando a fruição pública. O município pretende que esta zona possa servir de suporte à criação de uma zona verde, que culminará na Mata do Paraíso. Haverá também a criação de vários lugares de estacionamento.