Ex-chefe na PSP alerta para falta de agentes e necessidade de reforçar segurança no Entroncamento

Na reunião camarária de 18 de Novembro, Fernando Rodrigues, morador há 45 anos no Entroncamento e antigo chefe na PSP, usou da palavra no período destinado ao público para expor várias preocupações relacionadas com a falta de meios da polícia na cidade. O munícipe começou por afirmar aquilo que considerou ser o problema central, que é a necessidade urgente de reforçar o efectivo policial e reorganizar o espaço de estacionamento destinado à PSP.

Fernando Rodrigues explicou que a nova esquadra prevista para o Entroncamento não aparenta ter lugares suficientes para estacionar todas as viaturas da PSP nem os carros apreendidos, que obrigatoriamente ficam sob guarda policial. Acrescentou que o estacionamento na zona envolvente, sobretudo junto ao Centro de Saúde, está permanentemente sobrelotado. O munícipe alertou ainda para a falta de efectivos, recordando que a esquadra foi elevada a “esquadra complexa”, mas nunca recebeu o reforço de pessoal correspondente. “Alteraram a categoria no papel, mas não adaptaram o número de profissionais na realidade”, criticou, acrescentando que a chegada de imigrantes tem aumentado a pressão sobre a segurança pública.

Fernando Rodrigues defendeu que a câmara deve exigir aos responsáveis máximos da PSP o reforço mínimo de mais seis agentes, sugerindo também a contratação de funcionários civis para tarefas internas, libertando polícias para o patrulhamento. “Há escassez de pessoal em várias esquadras, mas há locais com mais necessidade do que outros. E um deles é o Entroncamento”, sublinha.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, garantiu que parte das preocupações do munícipe já estão em análise e que o executivo tem reuniões agendadas com o comandante da PSP para discutir precisamente vários assuntos. Nelson Cunha assegurou que o município está “muito empenhado na área da segurança”, sublinhando que irá avaliar a falta de espaço para estacionamento na zona envolvente da esquadra. O autarca admite que apesar de já ter visitado as instalações da nova esquadra e de esta ter garagens interiores e um espaço exterior para estacionamento, a problemática acrescida das viaturas apreendidas “merece ser analisada”. A falta de efectivos policiais é outro ponto que o autarca garante estar a ser estudado, avançando que o executivo está a ponderar modelos de cooperação com a GNR e reforçar os esforços em torno da criação de uma Polícia Municipal.