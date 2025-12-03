Sociedade | 03-12-2025 07:00
Xira Natal em Vila Franca de Xira até 8 de Dezembro
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
Iniciativa organizada pelo Ateneu Vilafranquense e a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira decorre no largo da junta e do Ateneu.
Até segunda-feira, 8 de Dezembro, decorre a iniciativa Xira Natal no largo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e no largo do Ateneu Artístico Vilafranquense. A iniciativa inclui a presença da casa do Pai Natal para os mais pequenos, ateliês, mercado de artesanato, animação, espectáculos, tasquinhas e muito mais. Dia 8, às 16h00, um dos destaques é a realização de um concerto de Natal pela banda do Ateneu Artístico Vilafranquense com vários convidados.
