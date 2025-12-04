uma parceria com o Jornal Expresso
04/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-12-2025 08:35

Cláudia Luís representa Alenquer na direcção do Geoparque Oeste

Cláudia Luís representa Alenquer na direcção do Geoparque Oeste
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vereadora da Câmara de Alenquer foi nomeada para integrar a direcção da AGEO, entidade responsável pela gestão do Oeste UNESCO Global Geopark, que envolve oito municípios.

A vereadora da Câmara de Alenquer, Cláudia Luís, vai representar o município na Direcção da Associação Geoparque Oeste (AGEO).
O Oeste UNESCO Global Geopark integra os municípios de Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Peniche e Torres Vedras, abrangendo uma área de 3.040,18 quilómetros quadrados, reconhecida pelo seu património geológico e paleontológico de relevância internacional.
Encontra-se actualmente em curso um processo de alargamento territorial superior a 10%, na sequência da Carta de Intenção remetida à Comissão Nacional da UNESCO, a 12 de Junho de 2025, o que implica um reforço da coordenação intermunicipal e técnico-científica.
Segundo a proposta, a designação de um representante municipal na Direcção da AGEO assenta, sobretudo, na necessidade de garantir a representação institucional de Alenquer na definição de estratégias, planos e candidaturas, bem como no acompanhamento da coordenação técnico-científica, incluindo projectos, a monitorização do estatuto UNESCO e as acções transversais nas áreas da educação, ciência, património, turismo e comunicação.
A nomeação de Cláudia Luís foi aprovada em reunião de Câmara de Alenquer, com votos a favor do executivo do PS e do TODOS, e a abstenção do vereador independente, Tiago Pedro, e do vereador do Chega, Carlos Sequeira.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar