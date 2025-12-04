Cláudia Luís representa Alenquer na direcção do Geoparque Oeste

A vereadora da Câmara de Alenquer, Cláudia Luís, vai representar o município na Direcção da Associação Geoparque Oeste (AGEO).

O Oeste UNESCO Global Geopark integra os municípios de Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Peniche e Torres Vedras, abrangendo uma área de 3.040,18 quilómetros quadrados, reconhecida pelo seu património geológico e paleontológico de relevância internacional.

Encontra-se actualmente em curso um processo de alargamento territorial superior a 10%, na sequência da Carta de Intenção remetida à Comissão Nacional da UNESCO, a 12 de Junho de 2025, o que implica um reforço da coordenação intermunicipal e técnico-científica.

Segundo a proposta, a designação de um representante municipal na Direcção da AGEO assenta, sobretudo, na necessidade de garantir a representação institucional de Alenquer na definição de estratégias, planos e candidaturas, bem como no acompanhamento da coordenação técnico-científica, incluindo projectos, a monitorização do estatuto UNESCO e as acções transversais nas áreas da educação, ciência, património, turismo e comunicação.

A nomeação de Cláudia Luís foi aprovada em reunião de Câmara de Alenquer, com votos a favor do executivo do PS e do TODOS, e a abstenção do vereador independente, Tiago Pedro, e do vereador do Chega, Carlos Sequeira.