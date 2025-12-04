uma parceria com o Jornal Expresso
04/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-12-2025 21:00

Concurso para exploração do bar e restaurante das Piscinas de Almeirim

esplanada bar restaurante
foto ilustrativa
A Câmara de Almeirim vai concessionar o bar/restaurante do complexo de piscinas através de um concurso que vai decorrer até ao 12º dia após a data de envio do concurso para Diário da República.

A Câmara de Almeirim vai concessionar o bar/restaurante do complexo de piscinas através de um concurso que vai decorrer até ao 12º dia após a data de envio do concurso para Diário da República. O município justifica a concessão da exploração a privados por entender que a gestão e exploração directa não se afigura uma opção mais eficiente ou economicamente mais vantajosa. O valor base para a apresentação de propostas para a renda mensal é de 250 euros acrescidos de IVA. O prazo de concessão é de 120 dias e o contrato pode ser renovado uma vez por igual período.

