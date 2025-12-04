Sociedade | 04-12-2025 18:57
Dia Aberto no Centro de Recolha Oficial de Tomar
O Centro de Recolha Oficial de Tomar vai receber mais um Dia Aberto a 6 de Dezembro.
O Centro de Recolha Oficial de Tomar vai receber mais um Dia Aberto a 6 de Dezembro. A iniciativa vai decorrer entre as 10h00 e as 16h00 no parque empresarial de Tomar (zona industrial de Santa Cita).
O dia vai ser preenchido com adopções e visitas ao espaço. Haverá também recolha de donativos e ateliê de construção de brinquedos para animais com reciclagem.
