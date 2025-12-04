uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 04-12-2025 16:28

Família chora morte do jovem de Santarém que morreu na barragem do Cabril
foto dr
Corpo de Pedro Fidalgo, o jovem que faleceu juntamente com a namorada Iara na Barragem do Cabril, foi a sepultar na quarta-feira, 3 de Dezembro. Tinha 19 anos e residia em Santarém.

O funeral de Pedro Fidalgo, o jovem de 19 anos que morreu no sábado, 29 de Novembro, depois de a viatura em que se encontrava, juntamente com a namorada, ter caído à água na praia fluvial de Pedrógão Grande, na albufeira da barragem do Cabril, realizou-se na quarta-feira, 3 de Dezembro.

O corpo foi velado na Capela Mortuária de Peral, a 2 de Dezembro, tendo as cerimónias fúnebres decorrido no dia seguinte na Igreja Matriz de Peral, concelho de Proença-a-Nova, de onde a família do jovem era natural.

Pedro Fidalgo, cujo corpo foi retirado já sem vida da água, durante as operações de resgate e salvamento realizadas pelos bombeiros, residia no Bairro de São Domingos, na cidade de Santarém. Na Internet multiplicaram-se as mensagens de pesar pela morte do jovem, inclusive da mãe da sua namorada, falecida no mesmo acidente, que partilhou uma fotografia do casal acompanhada da descrição: “Amores da minha vida amo-vos, sempre vou vos amar”.

O jovem estava com a namorada Iara Ribeiro, natural do Porto, quando o veículo, estacionado numa rampa de acesso à barragem destinada a embarcações, se terá destravado e mergulhado na água, tendo ficado submerso numa zona com cerca de três metros de profundidade. A Polícia Judiciária confirmou a O MIRANTE estar a investigar as causas da ocorrência fatal.

