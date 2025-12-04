uma parceria com o Jornal Expresso
04/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-12-2025 13:41

Furtam milhares de euros da sede do Grupo Caçabrava em Asseiceira

Furtam milhares de euros da sede do Grupo Caçabrava em Asseiceira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Instalações do Grupo Caçabrava foram alvo de um furto durante a madrugada. Assaltante foi captado pelas câmaras de videovigilância a introduzir-se no edifício e a utilizar uma empilhadora para arrombar estrutura que dava acesso ao escritório onde estava o dinheiro.

As instalações da Caçabrava, empresa dedicada à criação de patos, perdizes e faisões para a prática desportiva de caça, em Asseiceira, Tomar, foram alvo de furto cerca das 02h00 da madrugada de quarta-feira, 3 de Dezembro. O sócio-gerente, Fernando Jorge Ferreira, ainda faz contas ao prejuízo mas adianta a O MIRANTE que foram levados “milhares de euros em dinheiro”, proveniente de pagamentos à empresa, que estavam guardados no escritório.

Para se introduzir no escritório, tal como captaram as imagens das câmaras de videovigilância divulgadas pelo empresário, o assaltante serve-se de uma máquina empilhadora para arrombar a estrutura de acesso, junto a uma janela interior. “Os cofres foram poupados até porque estavam limitados no tempo até à chegada das autoridades. Quando o vidro partiu- e o assaltante entrou no escritório- já o alarme estava a tocar. Imagine-se o à vontade desta gente”, diz ao nosso jornal.
*Notícia em desenvolvimento.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar