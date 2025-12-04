Furtam milhares de euros da sede do Grupo Caçabrava em Asseiceira

Instalações do Grupo Caçabrava foram alvo de um furto durante a madrugada. Assaltante foi captado pelas câmaras de videovigilância a introduzir-se no edifício e a utilizar uma empilhadora para arrombar estrutura que dava acesso ao escritório onde estava o dinheiro.

As instalações da Caçabrava, empresa dedicada à criação de patos, perdizes e faisões para a prática desportiva de caça, em Asseiceira, Tomar, foram alvo de furto cerca das 02h00 da madrugada de quarta-feira, 3 de Dezembro. O sócio-gerente, Fernando Jorge Ferreira, ainda faz contas ao prejuízo mas adianta a O MIRANTE que foram levados “milhares de euros em dinheiro”, proveniente de pagamentos à empresa, que estavam guardados no escritório.

Para se introduzir no escritório, tal como captaram as imagens das câmaras de videovigilância divulgadas pelo empresário, o assaltante serve-se de uma máquina empilhadora para arrombar a estrutura de acesso, junto a uma janela interior. “Os cofres foram poupados até porque estavam limitados no tempo até à chegada das autoridades. Quando o vidro partiu- e o assaltante entrou no escritório- já o alarme estava a tocar. Imagine-se o à vontade desta gente”, diz ao nosso jornal.

*Notícia em desenvolvimento.