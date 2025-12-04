Furtos em lojas e sentimento de insegurança no centro histórico de Santarém

A loja da Cavalinho, situada na Rua Serpa Pinto, no centro histórico de Santarém, foi alvo de novo furto na madrugada de 25 de Novembro, cerca da 01h00, com o assaltante a levar cerca de dois mil euros em artigos da marca. No furto anterior, ocorrido em Setembro último, foram furtadas onze malas da marca, das quais oito acabaram por ser recuperadas pela Polícia. Desta vez, a PSP conseguiu recuperar quatro malas, que foram apreendidas e devolvidas ao legítimo proprietário.

O suspeito da prática do furto, um homem 32 anos, foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, no âmbito do processo, tendo sido conduzido ao estabelecimento prisional, para cumprimento de pena de 3 anos e 3 meses de prisão, já que, sobre o mesmo, pendia um mandado de detenção e condução anterior, informou a PSP.

Segundo Susana Russo, funcionária da loja, o assaltante utilizou uma pedra solta da calçada para partir a porta em vidro e entrar no estabelecimento, tendo-se dirigido directamente para a montra de onde retirou várias malas de senhora, avaliadas em cerca de dois mil euros. A este prejuízo, inferior ao do furto anterior, soma-se a reparação da porta que ficou danificada.

A O MIRANTE, a funcionária lamenta o sentimento de insegurança sentido no centro histórico de Santarém, sobretudo a partir das 17h00, quando começa a escurecer. Apesar de considerar que a “Polícia faz um excelente trabalho”, defende que é preciso mão pesada da Justiça para que os prevaricadores sejam punidos e não voltem ao crime. Do furto anterior, a PSP também conseguiu identificar a suspeita, que foi detida e constituída arguida, com recurso às câmaras de videovigilância instaladas no centro histórico da cidade.

Insegurança é sentimento comum no centro histórico

Foram vários os comerciantes com quem O MIRANTE falou que reportam um sentimento de insegurança no centro histórico da cidade e que reclamam mais luminosidade nas ruas e patrulhamento de agentes da PSP. “Saímos das lojas já de noite e o ambiente não é bom. Temos medo, claro”, refere uma funcionária de um comércio de moda.

A insegurança nalgumas zonas do centro histórico, recorde-se, foi recentemente tema em reunião do executivo camarário, com dois moradores a apelarem aos autarcas para que tomem medidas e pressionem a PSP para ter mais agentes nas ruas, sobretudo durante a noite. Dando conta de episódios de violência ocorridos em duas ruas, Francisco Pombas, presidente da Associação de Moradores do Centro Histórico, pediu mais policiamento de proximidade, para complementar a videovigilância já existente e que transmita mais segurança à população.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), afirmou que a PSP se debate com escassez de agentes e que foi também tendo em conta essa realidade que assumiu a criação de um corpo de polícia municipal. O autarca destacou ainda a importância da videovigilância instalada no centro histórico, medida que vai ser alargada a outras zonas da cidade.