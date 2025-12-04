uma parceria com o Jornal Expresso
 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-12-2025 13:42

Mercado Municipal de Alenquer com horário alargado na quadra natalícia

Durante a quadra natalícia, o Mercado Municipal de Alenquer vai prolongar o seu horário de funcionamento, adaptando-se às necessidades dos comerciantes e do público.

O Mercado Municipal de Alenquer vai passar a funcionar com horário alargado durante a época natalícia, até 6 de Janeiro de 2026, numa medida que visa apoiar o comércio tradicional e responder às necessidades dos operadores económicos nesta fase do ano.
De acordo com a autarquia de Alenquer, a decisão resulta de uma auscultação prévia aos agentes económicos locais, tendo em conta a importância do Natal para a dinamização da actividade comercial. Actualmente, o mercado funciona de segunda-feira a sábado, entre as 07h00 e as 15h30, encontrando-se encerrado aos domingos e feriados.
Com a alteração temporária agora aprovada por unanimidade em reunião de Câmara de Alenquer, o mercado passará a funcionar às sextas-feiras e aos sábados das 07h00 às 23h00. De domingo a quinta-feira e nos feriados, o horário será das 07h00 às 21h00. O mercado estará encerrado nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro de 2026.
Está ainda prevista a possibilidade de as lojas com acesso directo ao exterior prolongarem o seu funcionamento até às 20h00, reforçando assim a oferta comercial disponível ao público durante a quadra natalícia.
