05/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-12-2025 10:00

Bombeiros Municipais do Cartaxo celebraram 89 anos com apelo ao voluntariado

Bombeiros Municipais do Cartaxo celebraram 89 anos com apelo ao voluntariado
Autarca do Cartaxo, João Heitor, reforçou apoio aos bombeiros na celebração dos 89 anos da corporação - FOTO – CM Cartaxo
Presidente da Câmara do Cartaxo apelou ao voluntariado e deixou garantias de que o município vai continuar a disponibilizar meios para dar todas as condições de resposta aos operacionais dos Bombeiros Municipais.

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo celebraram no sábado, 29 de Novembro, o 89º aniversário com uma cerimónia no quartel da corporação que contou com a deposição de uma coroa de flores no Monumento em Memória dos Bombeiros Falecidos. Durante a sessão solene foram entregues divisas a seis novos bombeiros e bombeiras de 3.ª classe, e a uma nova bombeira especialista na área pré-hospitalar.
O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, sublinhou que os BMC têm sido pilar de segurança, socorro e solidariedade no concelho, garantindo protecção, confiança e compromisso com a comunidade. E lançou “um apelo aberto à comunidade do Cartaxo: “Juntem-se a nós como voluntários. O voluntariado representa uma segunda linha de apoio indispensável”, reconheceu.
O autarca deixou ainda o compromisso do executivo em continuar a garantir meios financeiros para que a corporação possa responder cabalmente à sua missão. Concluída a entrega do equipamento de protecção individual a todos os elementos e a aquisição de computadores para instalação do programa do INEM, que pretende melhorar a capacidade de registo e coordenação no socorro pré-hospitalar, em 2026, a corporação deve vir contar com um novo veículo urbano de combate a incêndios (VUCI), que a Câmara do Cartaxo irá adquirir com recurso a fundos europeus.
O comandante dos BMC e coordenador municipal de Protecção Civil, Vítor Rodrigues, sublinhou que ser bombeiro “não é só bravura em momentos de crise, também é preparação e treino constantes, é estar disponível a qualquer hora do dia ou da noite”. Daí que o apoio da família seja crucial, referiu, destacando que “os familiares são os pilares que permitem aos bombeiros plena dedicação e compromisso com os desafios que enfrentam”.

