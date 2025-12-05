Sociedade | 05-12-2025 09:17
Câmara de Coruche obtém garantias sobre futuro da GNR no concelho
O secretário de Estado da Administração Interna assegurou ao presidente da Câmara de Coruche que o Comando Territorial da GNR não sairá do concelho e que as obras do posto serão concluídas até ao final do ano.
O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, garantiu que o Comando do Destacamento Territorial da GNR continuará sediado em Coruche, afastando as informações que apontavam para uma eventual transferência para outro concelho.
A garantia foi dada pelo governante ao presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, durante uma reunião que teve lugar no dia 4 de Dezembro.
Segundo o município, a tutela confirmou também que as obras de requalificação do posto da GNR estão a ser acompanhadas de perto e que estão em curso diligências para que os trabalhos fiquem concluídos até ao final do ano.
