Sociedade | 05-12-2025 09:49
Luto na Escola de Desporto de Rio Maior por morte de aluna
FOTO - Facebook ESDRM
Lara Gonçalves, aluna da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, morreu vítima de doença subira, tendo a instituição de ensino divulgado uma nota de pesar.
Lara Gonçalves, aluna da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, morreu no dia 3 de Dezembro vítima de doença súbita, tendo a instituição de ensino divulgado uma nota de pesar em sua homenagem
A jovem era aluna da licenciatura em Desporto Condição Física e Saúde e membro dedicada da Sal&Tuna. “A Lara deixa uma marca luminosa na nossa comunidade académica e será para sempre recordada pela sua alegria, empenho e espírito de companheirismo, junto de todos aqueles que com ela privaram”, lê-se na nota de pesar onde a escola expressa “as mais sentidas condolências à família, amigos, colegas e à Sal&Tuna, solidarizando-se com todos quantos choram a sua partida”. E termina dizendo: “que a sua memória permaneça viva entre nós”.
