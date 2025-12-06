João Leite descobre em visita à CUF médico que o salvou em criança

O presidente da Câmara de Santarém estava a meio de uma visita ao Hospital CUF Santarém quando à conversa com um médico descobriu que este o tinha salvado quando era criança. Luís Maia, natural de Mouriscas, concelho de Abrantes estava na altura de serviço no Hospital Distrital de Santarém quando saiu do conforto da unidade hospitalar juntamente com o médico Joaquim Costa, que agora é director clínico da CUF Santarém, para salvarem o menino de quatro anos que estava preso num tractor. Foi a primeira vez que uma equipa médica saiu para o terreno, ainda nem se imaginava que viesse a existir a viatura médica de emergência e reanimação.

João Teixeira Leite, na altura com quatro anos de idade, estava no tractor com o pai quando se deu o acidente que levou a que fosse amputado de um pé. A intervenção dos médicos, que para saírem do hospital tiveram de pedir autorização ao governo civil, que mandou uma Renault 4L para os levar ao terreno. Os médicos e os bombeiros trabalharam durante duas horas para conseguirem retirar o menino, tendo sido necessário cortar o tractor de alto a baixo. Luís Maia, que está reformado, mas aos 75 anos continua a trabalhar, recorda que na altura foi fundamental a acção de uma senhora que estava no local e que abriu um chapéu de chuva para manter João Leite à sombra.

O presidente da câmara já sabia há muito tempo a participação de Joaquim Costa no seu salvamento, em 1988, mas não sabia que havia outro médico envolvido, confessando que foi uma autêntica surpresa. Luís Maia, que está no Hospital CUF Santarém desde a sua abertura, contou a O MIRANTE que foi para médico por paixão e sem qualquer influência familiar. Filho de pai fragateiro e a mãe costureira, considera-se uma pessoa do povo, que tem uma horta, colmeias de abelhas e é pescador e caçador, mantendo uma forte ligação à sua terra natal.

João Teixeira Leite visitou o Hospital CUF Santarém no âmbito do 10º aniversário e na sequência das obras de alargamento da unidade de saúde, na quinta-feira, 27 de Novembro, para agradecer o investimento da CUF na cidade e inteirar-se do trabalho desta unidade privada. O presidente da Câmara de Santarém realçou que o município está disponível para colaborar no que for necessário em prol da melhor assistência à população. O investimento de mais de 10 milhões de euros teve como objectivo melhorar a capacidade de resposta às necessidades de saúde da população do Ribatejo, reforçando a oferta, segurança, conforto dos cuidados e a aposta na modernização do parque tecnológico.