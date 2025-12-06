Jovens identificados por usarem petardos em Alverca

Problema aconteceu ao intervalo de um jogo de futebol no parque de estacionamento do campo do FC Alverca. Jovens foram identificados pela PSP e foram apreendidos seis petardos.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deu nota da apreensão, a 29 de Novembro, de diverso material pirotécnico em Alverca do Ribatejo, durante uma operação de policiamento associada a um jogo de futebol que se disputava na cidade. A intervenção foi conduzida pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira.

A acção, explica a polícia, decorreu no intervalo do jogo, quando um grupo de jovens abandonou as bancadas e se deslocou para a zona de estacionamento do complexo desportivo do Futebol Clube de Alverca. Durante esta movimentação, foi audível a explosão de um petardo, objecto que está proibido em recintos desportivos.

Já no início da segunda parte, o mesmo grupo voltou a provocar o rebentamento de outro petardo no exterior, sem que fosse possível identificar o autor. Face à suspeita de que os jovens pudessem regressar ao recinto com engenhos semelhantes, a PSP procedeu à abordagem e revista preventiva do grupo. Durante essa fiscalização, um indivíduo dirigiu-se a uma viatura, retirou um saco com artigos pirotécnicos e tentou escondê-lo na vegetação. Confrontado pelos agentes, acabou por admitir ser o proprietário do material. No total, segundo a polícia, foram apreendidos seis petardos.

No decorrer das identificações a PSP verificou também que um dos jovens possuía uma notificação pendente de interdição e de pagamento de multa por crimes semelhantes.