Candidaturas abertas para ocupar hortas comunitárias em Arruda dos Vinhos

A Câmara de Arruda dos Vinhos abriu o período de candidaturas para a 16.ª fase da Horta Comunitária do Casal do Telheiro, que decorre de 3 a 17 de Dezembro. Os interessados poderão candidatar-se presencialmente no Balcão Único da câmara municipal ou, em alternativa, enviar a candidatura para hortascomunitarias@cm-arruda.pt.

A Horta Comunitária de Arruda dos Vinhos está instalada num terreno municipal, disponibilizado aos munícipes para a prática de horticultura mediante o pagamento de uma taxa. Os terrenos são divididos em talhões de cerca de 40 m², equipados com um compostor, ponto de água comum e outros recursos essenciais ao cultivo.

Os participantes são selecionados por ordem de inscrição e posterior sorteio. Após a atribuição do talhão, é celebrado um contrato de utilização com duração anual, renovável. Todos os horticultores recebem formação prática e teórica sobre agricultura sustentável e sobre as normas de convivência nos espaços comuns. O uso da horta implica o cumprimento do Regulamento das Hortas Comunitárias, que estabelece a correcta utilização dos recursos, a promoção de um ambiente de convivência saudável e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e livres de químicos.

O projecto Hortas Comunitárias de Arruda dos Vinhos tem como principais objectivos, recorde-se, fomentar a horticultura biológica como forma de produção sustentável, promover a aprendizagem da horticultura em contexto educativo, em articulação com os estabelecimentos de ensino do concelho, incentivar hábitos alimentares saudáveis, através de práticas ambientalmente responsáveis, facilitar o autoconsumo e contribuir para a redução de despesas familiares, dinamizar acções de sensibilização e actividades pedagógicas e de recreio em família, sensibilizar a população para a protecção ambiental, potenciar uma melhor gestão dos resíduos domésticos, com especial enfoque na compostagem e valorizar o espírito comunitário e o bom uso do espaço público.

A primeira horta comunitária do concelho foi inaugurada a 19 de Março de 2015, no Casal do Telheiro. É composta por 30 talhões: 25 atribuídos por sorteio entre os candidatos, 3 reservados para famílias acompanhadas pelos serviços de acção social no âmbito do Banco Solidário e 2 destinados à autarquia e às escolas do concelho.