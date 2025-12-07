uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-12-2025 12:31

Escolas, militares e escuteiros envolvidos na Semana da Floresta Autóctone em Alenquer

Escolas, Força Aérea, escuteiros e população participaram em acções ambientais em Alenquer. A iniciativa terminou com a entrega de árvores autóctones.

A Semana da Floresta Autóctone foi assinalada no concelho de Alenquer com um conjunto de iniciativas de sensibilização ambiental que envolveram a comunidade escolar, militares, associações, entidades oficiais e a população em geral, com o objectivo de promover a protecção da floresta local e a valorização das espécies autóctones.
No âmbito desta iniciativa, o Município de Alenquer promoveu, nos dias 24, 25, 27 e 28 de Novembro, quatro sessões junto da comunidade escolar, onde se abordou a importância dos ecossistemas autóctones, a melhor altura do ano para plantações e a diferença entre espécies autóctones e invasoras. Foi também apresentado o “Guia das Árvores Autóctones de Alenquer” e procedeu-se à plantação de árvores e arbustos nas escolas visitadas, concretamente na Escola Básica de Cheganças, no Centro Escolar do Carregado, na Escola Básica Integrada de Abrigada e na Escola Básica de Aldeia Gavinha.
Paralelamente, decorreu uma acção dirigida a 48 militares integrados no curso de formação de praças dos quadros permanentes da Força Aérea, no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea (CFMTFA), em Ota. Esta iniciativa teve como objectivo alertar para a importância das espécies autóctones e a sua correcta identificação, de forma a permitir um controlo mais eficaz das espécies invasoras. A actividade terminou com a plantação de árvores autóctones e a demonstração de técnicas de erradicação de algumas espécies invasoras previamente identificadas.
A Semana da Floresta Autóctone terminou com duas outras iniciativas. No Centro de Interpretação do Monumento Natural Local do Canhão Cársico de Ota, reuniram-se 21 voluntários para um briefing sobre a origem da efeméride do Dia Mundial da Floresta Autóctone e a sua importância, bem como sobre a Serra de Ota e o seu Canhão Cársico, com o intuito de sensibilizar a população para a necessidade de proteger a floresta. Seguiu-se uma visita ao sobreiral existente na serra desta freguesia, onde os participantes puderam observar a espécie e a restante flora presente.
De seguida, quatro grupos percorreram uma estrada na Serra de Ota e recolheram cerca de três metros cúbicos de resíduos ali deixados. A acção contou com o acompanhamento de profissionais do Município e com a participação do Agrupamento 1343 de Escuteiros de Santana da Carnota, do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana, do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, da Junta de Freguesia de Ota e da comunidade local.
Durante a tarde do dia 29 de Novembro, realizou-se ainda, no Jardim das Águas, a entrega de árvores autóctones de várias espécies à população. Foram oferecidas 134 árvores a munícipes do concelho de Alenquer, entre sobreiros, azinheiras, carvalhos-negral, freixos, pinheiros-mansos e lódão-bastardos.

