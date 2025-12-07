uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-12-2025 12:00

Hospital de Santarém debateu estratégias de prevenção e tratamento de úlceras por pressão

Hospital Distrital de Santarém recebeu, a 28 de Novembro, a 3ª reunião científica de prevenção e tratamento de úlceras por pressão.

O Hospital Distrital de Santarém recebeu na sexta-feira, 28 de Novembro, a 3ª reunião científica de prevenção e tratamento de úlceras por pressão, uma iniciativa promovida pelo conselho regional de Santarém da ELCOS, em parceria com a ULS Lezíria, que reuniu profissionais de saúde para partilhar conhecimento e reforçar competências no tratamento de doentes com feridas complexas. Sob o lema “Transformar o Cuidado em Saúde: Os desafios aos profissionais de saúde perante o doente com úlceras por pressão”, o encontro destacou a importância da actualização científica contínua, integrando contributos de especialistas da ULS Lezíria e de outras instituições de saúde e ensino.
O programa abordou temas como o acompanhamento de doentes com úlceras por pressão (UPP) no serviço de urgência, os desafios da gestão nutricional e a importância de uma abordagem comunitária, reflectindo sobre barreiras e facilitadores na prestação de cuidados. A sessão de abertura foi conduzida pela coordenadora do conselho regional da ELCOS, a enfermeira Fernanda Cardador, que sublinhou o papel determinante dos profissionais dedicados ao tratamento de feridas complexas e a necessidade de aprofundar práticas baseadas na evidência.
Integrada na Formação Contínua de Aperfeiçoamento, a iniciativa reforçou o compromisso das entidades envolvidas com a melhoria da qualidade dos cuidados prestados e com a criação de espaços de reflexão e partilha entre profissionais.
