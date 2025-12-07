Mercadinho de Natal na Chamusca valorizou comércio tradicional

O Mercado Municipal da Chamusca acolheu, no fim-de-semana de 6 e 7 de Dezembro, o Mercadinho de Natal, numa iniciativa promovida pelos comerciantes do espaço, com o apoio do município. A iniciativa teve como objectivo ser uma montra do comércio tradicional e da produção local, onde se encontraram produtos de excelência que traduzem o saber-fazer e a identidade dos artesãos, produtores e comerciantes do concelho. “Esta iniciativa representa não só uma oportunidade de compra diferenciada para a época natalícia, como também um gesto consciente de apoio à economia local”, refere a autarquia em comunicado.

O programa integrou ainda demonstrações de showcookings, reforçando a valorização dos produtos locais e da gastronomia do concelho. No sábado, destaque também para a actuação da Tuna da Universidade Sénior da Chamusca. Marcaram presença no Mercadinho de Natal comerciantes e produtores, tais como Delícias da Hélia; BigBang - Artesanato da São; Mundo Encantado; Padaria do Pranto; Chá das Três (Artesanato); Café do Mercado; Linhas Mágicas; Retrosaria da Ana; Art Lovers; Flores no Coração; Tradição e Bom Gosto; Bacalhau, Queijos e Enchidos; Sabores da Minha Terra - frutas, legumes e queijos; Teresa Trincão - Frutas e Legumes; Charneca das Suculentas.

“Comprar no comércio tradicional é investir directamente no desenvolvimento do concelho, é valorizar quem produz localmente, preservar tradições, promover relações de proximidade e contribuir para uma comunidade mais sustentável, coesa e resiliente”, lê-se nota. O Mercado Municipal da Chamusca encontra-se aberto diariamente, estando a zona de restauração em funcionamento nos seguintes períodos: à segunda-feira, das 12h00 às 15h00; de terça a sexta-feira e aos sábados, das 12h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00; e ao domingo, das 12h00 às 15h00.