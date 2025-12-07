uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-12-2025 15:00

Oposição no Sardoal exige mais manutenção no Centro Cultural Gil Vicente

Oposição no Sardoal exige mais manutenção no Centro Cultural Gil Vicente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vereador do PS no Sardoal apelou para que fosse realizada a manutenção exterior e interior do Centro Cultural Gil Vicente, uma vez que passa uma má imagem à população.



Na reunião de Câmara do Sardoal do dia 3 de Dezembro, o vereador do PS, Miguel Alves, apelou ao presidente do município para que fosse realizada a limpeza e manutenção dos muros exteriores do Centro Cultural Gil Vicente. Miguel Alves realçou a importância da manutenção dos muros, por ser um edifício que é património do município, sublinahndo que o seu estado actual é “algo que não é bonito de se ver” e que passa uma má imagem à população.
O vereador do PS salientou ainda que é necessário realizar obras no telhado do Centro Cultural Gil Vicente. “Devido à chuva, ano após ano, cada vez que se entra no hall do Centro Cultural, existem baldes para evitar que a água caia para o chão”, alertou.
Pedro Rosa, presidente do município, agradeceu as chamadas de atenção, concordando que o edifício está a precisar de intervenções o mais rápido possível. “Relativamente à questão dos muros, o executivo anterior já tinha feito um teste, mas o antigo vice-presidente considerou que o produto testado não tinha a eficácia pretendida”, explicou. Este é um dos compromissos que Pedro Rosa e o executivo da Câmara do Sardoal têm para este mandato. O presidente da autarquia deixou nota que as intervenções só poderão começar a ser realizadas no início da Primavera devido às condições climatéricas que têm existido.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar