07/12/2025

Sociedade | 07-12-2025 18:00

Presidente da Câmara de Tomar destaca investimento estratégico em visita à ULS Médio Tejo

Tiago Carrão realizou a sua primeira visita oficial à Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, a convite do seu conselho de administração.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo convidou o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, para visitar as instalações da instituição, uma iniciativa que reforçou o papel central do concelho na rede assistencial da região e sublinhou os investimentos em curso no Hospital de Tomar. Durante a visita, foi apresentado o novo edifício de Pedopsiquiatria, actualmente em construção e apontado como um dos projectos estruturantes da ULS para 2026. A futura unidade vai reforçar de forma significativa a resposta em saúde mental infantojuvenil no Médio Tejo.
O percurso incluiu também o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, onde foram discutidas as estratégias da ULS para o aumento da actividade e melhoria da capacidade assistencial neste sector. Um dos momentos mais relevantes da visita foi a chegada ao Hospital de Tomar do novo robot cirúrgico de última geração, um investimento de 2,4 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O equipamento ficará, nas próximas semanas, numa sapa de apoio para montagem, configuração e instalação de softwares clínicos avançados. A entrada definitiva no Bloco Operatório está prevista para o final de 2025, iniciando-se em Janeiro de 2026 o processo de formação das equipas. A primeira cirurgia robótica da região deverá ocorrer em Fevereiro de 2026, posicionando Tomar como referência nacional na cirurgia minimamente invasiva no SNS.
A visita evidenciou ainda a importância da cooperação contínua entre o município e a ULS Médio Tejo. Segundo ambas as entidades, esta articulação é fundamental para garantir respostas de saúde mais próximas, orientadas às necessidades reais das comunidades e capazes de assegurar investimentos sustentáveis e eficazes.

