Salvaterra de Magos prepara Rede Municipal de Apoio a Cuidadores Informais

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a desenvolver um plano para implementar uma Rede Municipal de Apoio a Cuidadores Informais, destinada a reforçar o bem-estar, a capacitação e o acompanhamento de quem presta cuidados a familiares em situação de dependência.

O projecto inclui a criação de um Gabinete de Apoio Integrado, sessões formativas sobre técnicas de cuidado e saúde mental, grupos de partilha, campanhas de sensibilização e o programa “Tempo para Si”, que oferecerá respostas temporárias de descanso. Está também prevista a formação de uma bolsa de voluntários e a disponibilização de recursos digitais.

A autarquia pretende construir esta rede em parceria com entidades locais e regionais. A versão provisória do plano já está disponível no site do município, que convida a comunidade a apresentar sugestões para a elaboração do documento final.