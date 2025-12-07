uma parceria com o Jornal Expresso
08/12/2025

Sociedade | 07-12-2025 21:00

Salvaterra de Magos prepara Rede Municipal de Apoio a Cuidadores Informais

Autarquia lançou uma versão preliminar do plano e está a recolher contributos da comunidade e entidades parceiras.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a desenvolver um plano para implementar uma Rede Municipal de Apoio a Cuidadores Informais, destinada a reforçar o bem-estar, a capacitação e o acompanhamento de quem presta cuidados a familiares em situação de dependência.
O projecto inclui a criação de um Gabinete de Apoio Integrado, sessões formativas sobre técnicas de cuidado e saúde mental, grupos de partilha, campanhas de sensibilização e o programa “Tempo para Si”, que oferecerá respostas temporárias de descanso. Está também prevista a formação de uma bolsa de voluntários e a disponibilização de recursos digitais.
A autarquia pretende construir esta rede em parceria com entidades locais e regionais. A versão provisória do plano já está disponível no site do município, que convida a comunidade a apresentar sugestões para a elaboração do documento final.

