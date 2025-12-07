Suspeito de tráfico de droga detido em Santarém

Durante a operação da PSP foram apreendidos 544 gramas de liamba, 215 euros em dinheiro, uma balança, um automóvel e um telemóvel.

A PSP de Santarém deteve em flagrante delito homem de 43 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Durante a operação policial foram apreendidos 544 gramas de liamba, 215 euros em dinheiro, uma balança, um automóvel e um telemóvel. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 3 de Dezembro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais.