Sociedade | 07-12-2025 16:37
Suspeito de tráfico de droga detido em Santarém
Durante a operação da PSP foram apreendidos 544 gramas de liamba, 215 euros em dinheiro, uma balança, um automóvel e um telemóvel.
A PSP de Santarém deteve em flagrante delito homem de 43 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Durante a operação policial foram apreendidos 544 gramas de liamba, 215 euros em dinheiro, uma balança, um automóvel e um telemóvel. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 3 de Dezembro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais.
