uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-12-2025 16:37

Suspeito de tráfico de droga detido em Santarém

Suspeito de tráfico de droga detido em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Durante a operação da PSP foram apreendidos 544 gramas de liamba, 215 euros em dinheiro, uma balança, um automóvel e um telemóvel.

A PSP de Santarém deteve em flagrante delito homem de 43 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Durante a operação policial foram apreendidos 544 gramas de liamba, 215 euros em dinheiro, uma balança, um automóvel e um telemóvel. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 3 de Dezembro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar