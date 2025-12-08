Estrada da Estação com um só sentido é possibilidade em Santarém

A Câmara de Santarém está a avaliar a possibilidade de implementar apenas um sentido de trânsito na movimentada Estrada da Estação, na Ribeira de Santarém, acesso privilegiado à cidade para o trânsito que acede da Ponte D. Luís. A informação foi deixada na última reunião de câmara pelo vereador Pedro Gouveia, que referiu que essa medida, a ser tomada será em articulação com a PSP e a Rodoviária do Tejo. O autarca referiu que a proposta será levada a reunião de câmara, onde será explicada com mais detalhe.

Os problemas de trânsito na estrada que serve a estação ferroviária de Santarém agudizaram-se com o acentuado aumento de utilizadores do comboio, motivado pela redução do preço do passe ferroviário. Uma realidade por todos reconhecida, tendo o presidente da câmara, João Leite, referido que têm que ser encontradas soluções para os problemas que resultam dessa realidade. Algumas medidas já foram implementadas nos últimos tempos, nomeadamente com o aumento da oferta de lugares para estacionamento dos utilizadores do comboio e de uma carreira gratuita em autocarro entre a cidade e a estação, a determinadas horas do dia, para desincentivar o uso de automóvel para aceder ao transporte ferroviário.

O vereador do Chega, Pedro Correia, afirmou que as intervenções na Ribeira de Santarém, no que toca ao trânsito e estacionamento, são “medidas paliativas” e “remendos numa manta de retalhos” que não resolvem um problema estrutural, defendendo que a Linha do Norte devia ser desviada da Ribeira de Santarém. E afirmou nem querer imaginar como ficará o trânsito na zona quando começarem as obras para supressão da passagem de nível próxima da estação, que será substituída por um viaduto.



Passeio estrangula via

A estrada que dá acesso à estação de Santarém, na Ribeira de Santarém, apresenta também um estreitamento de via numa zona em curva, na Rua Lourenço de Almeida, que podia ser resolvida com a supressão do lancil e reajustamento do passeio ali existente, evitando-se assim conflitos de tráfego, nomeadamente quando se cruzam veículos de maiores dimensões. A situação ocorre num local onde foi, há anos, demolido um prédio degradado, tendo o terreno sido aproveitado para estacionamento. Só que, no local, ficou o antigo passeio, que pode ser reconfigurado para alargar a curva, facilitando a vida a quem ali passa. Isso mesmo defendeu, na última reunião do executivo camarário, a vereadora Cláudia Afonso (PS). “São pequenas intervenções que resolvem problemas”, declarou.

O presidente da câmara, João Leite, informou que o município está a fazer um estudo para requalificação do largo e zona envolvente, onde parte do terreno é do município e outra pertence a privados.