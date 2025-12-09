João Leite agradece trabalho da CUF que serve Santarém com tecnologias de ponta

A CUF já investiu na região de Santarém mais de 31 milhões de euros, o que reflecte o crescimento e o dinamismo do projecto clínico, conforme destacou o administrador do Hospital CUF Santarém, Pedro Bastos, durante a visita do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, à unidade. O gestor sublinhou que “cuidar da saúde da população de Santarém, foi o compromisso que assumimos há já dez anos e é uma responsabilidade permanente, assente nos três pilares inegociáveis que nos trouxeram até aqui, e que serão sempre os princípios-base da nossa actividade: a qualidade, a segurança clínica e a satisfação das pessoas que nos procuram”.

Ao longo de 10 anos de actividade, o Hospital CUF Santarém respondeu às necessidades de saúde de 180 mil pessoas, realizou mais de um milhão de consultas, 500 mil exames, 30 mil cirurgias e mais de 50 mil internamentos, além de ter atendido mais de 150 mil episódios urgentes.

Segundo a CUF, as obras de requalificação permitiram aumentar o número de gabinetes de consulta, a oferta de exames e de meios complementares de diagnóstico também foi reforçada, em áreas como a Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia-Obstetrícia e Cardiologia. Além disso, a área destinada à realização de exames especiais, como endoscopia e colonoscopia, também foi ampliada, permitindo reforçar as condições de conforto e segurança clínica aos doentes. Com a criação da nova área de admissão cirúrgica e as salas de tratamentos melhoradas, é, hoje, possível aumentar a complexidade e diferenciação dos procedimentos, mantendo a segurança clínica.

A CUF alargou ainda a sua presença em Santarém, com a abertura de uma clínica dedicada à Medicina Dentária, numa zona central da cidade, que em estreita articulação com o Hospital CUF Santarém, garante à população da região o acesso a cuidados de saúde oral diferenciados. Um dos pontos altos da visita ocorreu aquando da apresentação dos novos equipamentos de TAC, Raio-X e Ressonância Magnética. Esta aposta em tecnologia de ponta permite o acesso da população a meios de imagem de última geração para o diagnóstico de doenças. Em particular, a TAC - a primeira na Europa a integrar uma nova tecnologia de inteligência artificial para optimizar o diagnóstico de lesões e patologias.

Único Hospital de Dia Oncológico privado do distrito de Santarém

Para possibilitar a administração de tratamentos oncológicos sem necessidade de internamento, o Hospital CUF Santarém passou a disponibilizar o Hospital de Dia, tornando-se o único hospital privado do distrito a oferecer este serviço. Neste espaço, onde os doentes são acompanhados por uma equipa especializada e multidisciplinar, os doentes podem permanecer em conforto pelo tempo necessário para concluir o seu tratamento diário.