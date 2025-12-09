uma parceria com o Jornal Expresso
09/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-12-2025 12:00

Mais de dois mil utentes continuam sem médico de família no Entroncamento

Mais de dois mil utentes continuam sem médico de família no Entroncamento
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cerca de 2.200 utentes do Entroncamento continuam sem médico de família, o que representa perto de 27% da população. Para tentar responder a esta carência, a autarquia reuniu recentemente com a ULS do Médio Tejo em busca de soluções.

A falta de médicos de família no Entroncamento foi um dos temas debatidos na reunião de câmara de 2 de Dezembro. O presidente Nelson Cunha explicou que o município está a tentar avançar com soluções imediatas e estruturais para responder ao problema, que já atinge cerca de 27% dos habitantes, o que equivale a mais de 2.200 pessoas sem médico atribuído.
O vereador Mário Balsa (PS) já tinha alertado em reuniões anteriores para a sobrelotação do centro de saúde local e para a necessidade de avançar com alternativas, como o projecto Bata Branca, garantindo agora Nelson Cunha que a autarquia abordou o tema com a Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo. Segundo informação divulgada pelo município, o encontro juntou o presidente, o vice-presidente Hélder Gama e a vereadora Maria Figueira, numa sessão onde o conselho de administração da ULS confirmou que o Entroncamento terá mais um médico a prestar apoio clínico, embora não a tempo inteiro.
A reunião abordou ainda a descentralização de competências na área da saúde e o papel que os equipamentos municipais podem ter no apoio aos serviços públicos, tendo como resultado sido definido um regime de articulação permanente entre a autarquia e a ULS, com reuniões regulares e acompanhamento contínuo do número de utentes sem médico de família, das necessidades emergentes e dos recursos disponíveis. Em declarações a O MIRANTE, Nelson Cunha adiantou que o município manifestou à ULS a intenção de implementar o projecto Bata Branca no concelho, à semelhança do que já acontece noutros municípios da região e que a autarquia reunir-se-á “o mais breve possível” também com a Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento para avaliar a viabilidade do serviço.
O projecto Bata Branca funciona como um complemento ao Serviço Nacional de Saúde, permitindo que munícipes sem médico de família tenham acesso a consultas de clínica geral asseguradas por Misericórdias ou outras entidades. O sistema é financiado em conjunto pelas autarquias e pela Administração Central do Sistema de Saúde, e funciona por marcação, ajudando a colmatar a carência de profissionais. São vários os concelhos da região ribatejana que têm em funcionamento este projecto.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar