Sociedade | 09-12-2025 11:56

Operação especial da PSP no Entroncamento com seis detenções e droga apreendida

foto dr
Mais de 150 veículos e estabelecimentos foram fiscalizados durante a operação policial para a qual foram destacados mais de meia centena de agentes. Foram detidas seis pessoas por diversos crimes, nomeadamente tráfico de droga.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desencadeou uma operação especial de prevenção ao crime no Entroncamento, tendo detido seis pessoas e apreendidas mais de três dezenas de doses de produtos estupefacientes e ainda engenhos explosivos. A operação decorreu na noite de 6 para 7 de Dezembro e mobilizou 56 polícias.

Segundo nota divulgada pela PSP foram fiscalizados quatro estabelecimentos de restauração e bebidas e 153 veículos, tendo sido detidas seis pessoas por crimes diversos, desde a pendência de mandado judicial, resistência e coacção sob funcionário, tráfico de estupefacientes, condução sob influência do álcool e exercício ilícito da actividade de segurança privada.

Foram ainda efectuadas duas notificações para abandono voluntário do país, e apreendidas 32 doses de haxixe e duas doses de MDMA, assim como 0,2Kg de produtos explosivos. No total foram levantados 24 autos de notícia, designadamente pela posse de produto estupefaciente, posse de engenhos pirotécnicos, condução sob influência do álcool, falta de inspecção periódica obrigatória, falta de seguro, não utilização do cinto de segurança, falta de colete reflector, transporte de passageiros em número superior à lotação do veículo, falta de documentos e, no âmbito das infrações à legislação laboral, por ausência de organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho, e por diversas infracções no sector da restauração.

Esta operação, destacou a Polícia, teve como objectivos reforçar a visibilidade policial, intensificar a prevenção e combate à criminalidade, garantir o cumprimento das normas legais e laborais e assegurar a tranquilidade pública nos espaços urbanos e de diversão noturna.

A acção contou com a participação de polícias de diversas valências operacionais da Divisão Policial de Tomar, nomeadamente Investigação Criminal, Trânsito, Estrangeiros e Fronteiras, Ordem Pública e Armas e Explosivos, tendo contado ainda com o apoio do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia e de dois inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho.

