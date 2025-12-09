Tiago Carrão: “Tomar tem o dever de capitalizar cada vez mais o potencial templário”

A cidade de Tomar recebeu, a 26 e 27 de Novembro, o primeiro Encontro Nacional da Rota dos Templários Portugal, dedicado à “Experiência Turística e Património Templário”, com vista a reforçar a cooperação e qualificar a visitação a estes territórios. “Tomar é a capital templária a nível nacional e também uma referência internacional nesta temática e, portanto, faz todo o sentido que assim seja e aqui recebermos este evento”, afirmou o presidente da câmara, Tiago Carrão, sublinhando que o encontro marca um momento de trabalho para valorizar o património templário e para se trabalhar a estratégia conjunta de cultura, turismo e desenvolvimento económico.

“Experiência Turística e Património Templário” foi o mote do encontro que reuniu durante dois dias em Tomar, especialistas, entidades públicas e parceiros regionais para definir estratégias de visitação qualificada e sustentada aos territórios templários do país, aliando conhecimento, inovação e envolvimento dos municípios e entidades que integram a rota. Organizado pela Câmara de Tomar, em parceria com o Turismo de Portugal, CIM Médio Tejo e as Entidades Regionais de Turismo Centro de Portugal, Porto e Norte e Alentejo e Ribatejo, o encontro pretendeu consolidar a cooperação entre territórios com legado templário e reforçar a estruturação desta oferta cultural. O programa incluiu painéis temáticos e apresentação de projectos, convidando à reflexão sobre o papel da herança templária na construção de uma oferta turística diferenciadora e de qualidade em Portugal. Entre os intervenientes estiveram académicos, técnicos de património, especialistas em turismo, representantes de municípios templários e entidades profissionais ligadas à interpretação histórica.

Para Tiago Carrão, o evento “reforça a responsabilidade de Tomar enquanto território de referência da Ordem do Templo”, destacando que o concelho “tem o dever de liderar esta temática e capitalizar cada vez mais o potencial templário, reconhecido nacional e internacionalmente”. “Não é por acaso que o Convento de Cristo e o nosso castelo são dos monumentos mais visitados do país”, acrescentou o autarca, defendendo que o município deve “saber aproveitar esse capital templário para atrair mais visitantes à cidade, reforçando a ligação entre história, turismo e desenvolvimento económico”.