10/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-12-2025 07:00

Autocarro abandonado há dois anos em Samora Correia é para remover em breve
Pesado de passageiros deverá ser retirado este mês da via pública - foto O MIRANTE
O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia admite que o processo para remover o autocarro abandonado na Rua Alexandre Herculano “demorou mais do que deveria”, mas garante que o procedimento está concluído. Saída do autocarro para a Coutada Velha poderá acontecer antes do final do ano.

O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, assegura que a remoção do autocarro abandonado há mais de dois anos na Rua Alexandre Herculano está por dias admitindo que o processo tem sido mais lento do que o desejável. Em declarações a O MIRANTE, o autarca revela que o procedimento administrativo está concluído.
“Às vezes as coisas não andam à velocidade que nós queremos. Esse assunto está nas minhas mãos e também está nas mãos da Câmara de Benavente. O procedimento está todo feito e eu espero, antes do final do ano, que o autocarro seja rebocado daquela rua”, afirmou Jorge Paiva, visivelmente frustrado com a demora. O autarca confessa que a operação esteve mesmo para acontecer “há duas semanas”, mas a mesma não se concretizou.
O presidente da Junta sublinha que a saída da viatura será, para si, “uma vitória”, não só pelo impacto visual negativo no local, mas também pelos comportamentos de risco que têm sido detectados junto ao veículo. “Não gosto de ver aquilo ali. Tem-se assistido a uma degradação e outras coisas mais estão ali a acontecer”, refere, sem detalhar, mas confirmando que a situação se agravou nos últimos meses.
Jorge Paiva recorda que o problema “vem de um processo muito longo” e que, no passado, não recebeu a atenção necessária por parte das entidades envolvidas. “Não foi tudo feito. Estamos a tentar fazer”, admite. O autocarro, que ocupa cinco lugares de estacionamento e apresenta sinais evidentes de abandono e vandalismo, tornou-se um ponto crítico para os moradores daquela zona residencial.

Veículo usado como abrigo
Recorde-se que há cinco meses O MIRANTE denunciou o caso do autocarro que se encontra há sensivelmente dois anos estacionado naquela artéria de Samora Correia. O compartimento das bagagens já foi aberto e estará a ser utilizado como abrigo de um ou mais indivíduos, segundo sugerem alguns sinais, como a presença de vestuário, calçado e até algum mobiliário de pequenas dimensões, que são possíveis de constatar numa observação atenta no local.
O autocarro já chegou a ter afixado um aviso da Câmara de Benavente para ser removido, o que nunca se concretizou. A degradação da carroçaria é cada vez mais evidente, com pintura estalada, chapas metálicas soltas e marcas de vandalismo.
O veículo pesado de transporte foi encarroçado pelo Grupo Irizar, um fabricante espanhol, e tem identificação da empresa Oliveira Tur, sediada na localidade de Beirão, em Marvão. Contudo, apurou O MIRANTE, o pesado terá sido vendido há cinco anos à empresa Transgémeas, com sede em Vila Franca de Xira, cujo logotipo também permanece visível na frente do veículo. A última apólice de seguro conhecida expirou em Agosto de 2022.

