10/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-12-2025 16:19

Catarina Lourenço foi encontrada morta na casa onde vivia com a mãe em Marmelais

Vítima tinha 44 anos e vivia com a mãe, uma idosa com demência que foi encontrada com um ferimento na cabeça. Caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Catarina Lourenço, de 44 anos, foi encontrada morta na casa onde vivia com a sua mãe, uma idosa de 81 anos com demência, em Marmelais, concelho de Tomar. Deixa duas filhas. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.
O alerta terá sido dado por um vizinho, durante a tarde de 8 de Dezembro, mas acabou por ser uma amiga a encontrar a funcionária de limpeza, que trabalhava para uma empresa prestadora de serviços à Câmara de Tomar, caída no chão e, aparentemente, sem sinais vitais. A Polícia de Segurança Pública foi a primeira autoridade no local e o óbito foi confirmado no local.
No interior da habitação estava a mãe da vítima mortal que terá demência e apresentava sinais de confusão mental, não tendo conseguido descrever o que ali tinha acontecido. A idosa apresentava um ferimento na cabeça e foi transportada para o hospital.
A cerimónias fúnebres de Catarina Lourenço vão decorrer a 11 de Dezembro em Asseiceira, Tomar.
