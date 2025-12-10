Sociedade | 10-12-2025 19:20
Colisão entre carros de imigrantes faz três feridos
Uma colisão entre dois carros provocou três feridos, um deles grave, na tarde desta quarta-feira, 10 de dezembro, na Estrada Nacional 368, entre Tapada (Almeirim) e Alpiarça. O ferido grave é de nacionalidade indiana e os feridos ligeiros são um indiano e um romeno. O acidente ocorreu de uma colisão e os feridos foram assistidos pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e pelos bombeiros Municipais de Alpiarça e Voluntários de Almeirim.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar