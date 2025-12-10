uma parceria com o Jornal Expresso
10/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-12-2025 19:20

Colisão entre carros de imigrantes faz três feridos

Uma colisão entre dois carros provocou três feridos, um deles grave, na tarde desta quarta-feira, 10 de dezembro, na Estrada Nacional 368, entre Tapada (Almeirim) e Alpiarça. O ferido grave é de nacionalidade indiana e os feridos ligeiros são um indiano e um romeno. O acidente ocorreu de uma colisão e os feridos foram assistidos pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e pelos bombeiros Municipais de Alpiarça e Voluntários de Almeirim.

