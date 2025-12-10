Colisão entre carros de imigrantes faz três feridos

Uma colisão entre dois carros provocou três feridos, um deles grave, na tarde desta quarta-feira, 10 de dezembro, na Estrada Nacional 368, entre Tapada (Almeirim) e Alpiarça. O ferido grave é de nacionalidade indiana e os feridos ligeiros são um indiano e um romeno. O acidente ocorreu de uma colisão e os feridos foram assistidos pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e pelos bombeiros Municipais de Alpiarça e Voluntários de Almeirim.