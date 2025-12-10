Morreu a escritora Clara Pinto Correia, que tinha raízes em Tremês

A escritora Clara Pinto Correia morreu, aos 65 anos, confirmou no dia 9 de Dezembro a editora Exclamação, que publicou o seu último livro, “Antares”, em Junho do ano passado, sem adiantar mais pormenores. De acordo com o jornal Correio da Manhã, Clara Pinto Correia, que há já alguns anos se afastara do meio mediático, foi encontrada morta na sua casa, em Estremoz. Escritora, bióloga e professora universitária, a autora do romance “Adeus Princesa”, publicado aos 25 anos, destacou-se tanto ao nível das ciências, como da literatura, tendo ainda sido cronista, jornalista, apresentadora e até actriz, no filme “Kiss me” (2004), de António Cunha Telles.

Clara Pinto Correia era filha do médico José Pinto Correia, especialista em gastroenterologia nascido em Tremês, concelho de Santarém, em 1931. Foi nessa condição que esteve, em 15 de Setembro de 2013, na cerimónia em que foi atribuído o nome do seu pai, falecido em 1988, à biblioteca da vila de Tremês

Era irmã da jornalista, actriz e apresentadora Margarida Pinto Correia e sobrinha do engenheiro Álvaro Pinto Correia, natural de Tremês e falecido em 2019, que foi presidente do Conselho Geral da Nersant e da Parquiscalabis – Parque de Negócios de Santarém, secretário de Estado da Construção Civil e da Habitação e Urbanismo, administrador da Caixa Geral de Depósitos e administrador não executivo da Sociedade Hidroeléctrica de Cahora Bassa. O MIRANTE atribuiu-lhe o Prémio Vida das Personalidades do Ano 2011.