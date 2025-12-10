uma parceria com o Jornal Expresso
10/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-12-2025 12:07

Morreu a escritora Clara Pinto Correia, que tinha raízes em Tremês

Morreu a escritora Clara Pinto Correia, que tinha raízes em Tremês
Clara Pinto Correia numa sessão pública em Santarém, há mais de duas décadas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Clara Pinto Correia era filha do médico José Pinto Correia, natural da vila de Tremês, no concelho de Santarém.

A escritora Clara Pinto Correia morreu, aos 65 anos, confirmou no dia 9 de Dezembro a editora Exclamação, que publicou o seu último livro, “Antares”, em Junho do ano passado, sem adiantar mais pormenores. De acordo com o jornal Correio da Manhã, Clara Pinto Correia, que há já alguns anos se afastara do meio mediático, foi encontrada morta na sua casa, em Estremoz. Escritora, bióloga e professora universitária, a autora do romance “Adeus Princesa”, publicado aos 25 anos, destacou-se tanto ao nível das ciências, como da literatura, tendo ainda sido cronista, jornalista, apresentadora e até actriz, no filme “Kiss me” (2004), de António Cunha Telles.
Clara Pinto Correia era filha do médico José Pinto Correia, especialista em gastroenterologia nascido em Tremês, concelho de Santarém, em 1931. Foi nessa condição que esteve, em 15 de Setembro de 2013, na cerimónia em que foi atribuído o nome do seu pai, falecido em 1988, à biblioteca da vila de Tremês
Era irmã da jornalista, actriz e apresentadora Margarida Pinto Correia e sobrinha do engenheiro Álvaro Pinto Correia, natural de Tremês e falecido em 2019, que foi presidente do Conselho Geral da Nersant e da Parquiscalabis – Parque de Negócios de Santarém, secretário de Estado da Construção Civil e da Habitação e Urbanismo, administrador da Caixa Geral de Depósitos e administrador não executivo da Sociedade Hidroeléctrica de Cahora Bassa. O MIRANTE atribuiu-lhe o Prémio Vida das Personalidades do Ano 2011.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar