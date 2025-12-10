Motards da Família D’Estrada voltam a vestir o fato de Natal e a colorir quatro concelhos

O desfile anual de Pais e Mães Natal da Família D’Estrada voltou a juntar dezenas de motociclistas num percurso festivo que levou música, cor e boa disposição a Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Coruche.