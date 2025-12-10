Pais de alunos da Escola do Bom Sucesso pedem obras urgentes para problemas antigos

Sempre que chove com mais intensidade o quadro eléctrico da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Bom Sucesso, em Alverca, dispara e deixa várias turmas sem poder ter aulas. Este é um dos vários problemas de uma escola que pais, professores e auxiliares há muito dizem precisar de obras urgentes. Obras que acabem, por exemplo, com estores partidos que não funcionem, infiltrações de água que pingam no chão, torneiras partidas, portas que não fecham e bolores em vários espaços.

Na última semana vários pais, representantes da associação de pais, escreveram aos vereadores pedindo obras urgentes e dando nota das preocupações com a deterioração das infraestruturas da escola. Problemas que classificaram de relevante importância. “O previsível agravamento das condições climatéricas e típicas do Outono e Inverno promete continuar a agravar o problema do quadro eléctrico. Isto tem um grande impacto nas aprendizagens dos alunos, que ficam comprometidas pelo impacto da suspensão das aulas, espaços húmidos e piso escorregadio”, alertou Rita Antunes, da coligação Nova Geração (PSD/IL).

Os pais pedem também que a câmara possa atempadamente corresponder às responsabilidades de inspeccionar e melhorar os espaços escolares que consideram ainda não estarem feitos. “A escola do Bom Sucesso não é a que os alunos, professores e famílias merecem e querem um espaço seguro em que a energia de todos se concentre nas aprendizagens e no desenvolvimento integrado das crianças”, criticou a autarca. Também Cláudia Martins, da CDU, se manifestou preocupada com a situação.

Estado é que tem de intervir

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), lembrou que a Escola Básica do Bom Sucesso está inserida num pacote de cinco escolas do concelho cuja responsabilidade de receberem obras compete ao Governo. “As obras nas nossas escolas foram negociadas com o Governo com bastante intensidade, dos dois lados, e dirigimos a atenção para a Escola Básica de Vialonga, que é o maior investimento de sempre da câmara municipal. O caminho que agora vamos tomar é elaborar os projectos de execução para estas cinco escolas e responderemos à chamada logo que estejam concluídos”, explicou o autarca.

Fernando Paulo Ferreira lembrou que as cinco escolas nunca foram alvo de uma intervenção de fundo desde a sua construção e que por isso hoje não basta apenas resolver pequenos problemas mas sim realizar intervenções de fundo que passem, também, pela ampliação dos espaços. Além da básica do Bom Sucesso está em causa também, recorde-se, a EB23 Soeiro Pereira Gomes (Alhandra), EB Aristides Sousa Mendes (Póvoa de Santa Iria), secundária Alves Redol (VFX) e a básica 2/3 Padre José Rota do Forte da Casa. A escola básica do Bom Sucesso foi inaugurada em 1997 e está vocacionada para a prática pedagógica dos alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo do ensino básico. Segundo o site do agrupamento, dá resposta a aproximadamente 665 alunos: 139 do primeiro ciclo, 193 do segundo e mais de 330 do terceiro ciclo.