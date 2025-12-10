Queda de cabo em moradia no Cartaxo provoca morte de dois cães

Ocorrência aconteceu na Urbanização do Vapor, tendo a moradora e dona dos cães alertado nas suas redes sociais que o acidente poderia ter afectado outras pessoas e tido consequências ainda mais graves.

No domingo, dia 30 de Novembro, uma queda de cabos de alta tensão sobre um poste de electricidade na Urbanização do Vapor, no Cartaxo, resultou na morte de dois cães. A moradora Anita Stryzhak partilhou nas suas redes sociais a sua indignação e alerta para o perigo que o incidente representa, sublinhando que “podiam ter sido pessoas” a sofrer consequências graves.

A moradora pediu ainda que os proprietários de terrenos onde estão postes de electricidade semelhantes estejam atentos às condições das infraestruturas e que reclamem à E-redes caso seja necessário, para evitar acidentes graves. Os Bombeiros Municipais do Cartaxo foram chamados ao local por volta das 11h00 desse domingo para intervir, mas ainda não há informações claras sobre as causas que levaram à queda dos cabos.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, também confirmou a ocorrência e lamentou o sucedido, mas afirma que, até ao momento, o município não tem registado problemas frequentes ou deste género com a E-redes, sendo este um caso isolado.