Seis profissionais de saúde do Médio Tejo homenageados após décadas de serviço

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo distinguiu seis profissionais com um louvor quando cessaram a sua colaboração com a instituição, reconhecendo a dedicação e o contributo que marcaram longas carreiras ao serviço da das comunidades da região. O conselho de administração sublinha que a distinção pretende ser “um público testemunho da forma dedicada e zelosa” com que os colaboradores desempenharam as suas funções ao longo de vários anos, alguns deles com mais de quatro décadas de serviço. A instituição reforça ainda que este tipo de reconhecimento valoriza não só quem termina o percurso profissional, mas também serve de inspiração para os trabalhadores mais jovens, promovendo uma cultura organizacional baseada no compromisso e no espírito de equipa.

Os profissionais homenageados foram: Jorge Manuel Justo, Maria Dolores Tiago, Maria Alexandra Vieira, Maria Júlia Antunes, Maria Adélia Cabaço e Luís Manuel Rodrigues.

