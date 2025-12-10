ULS Médio Tejo reforça equipa com 13 novos profissionais de saúde

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo integrou nas suas equipas 13 novos profissionais nas últimas semanas, num reforço que abrange várias áreas e que visa melhorar a capacidade de resposta e a qualidade dos cuidados prestados à população da região. Entre as novas entradas encontram-se cinco enfermeiros, cinco Técnicos Auxiliares de Saúde, dois Técnicos Estagiários e um Assistente Técnico, que passam agora a integrar diferentes serviços da instituição. Durante as sessões de acolhimento, o conselho de administração deu as boas-vindas aos profissionais, apresentando as unidades que compõem a ULS, as linhas estratégicas da operação e os valores que norteiam a sua missão.

O momento foi igualmente dedicado à reflexão conjunta sobre os princípios de humanização e proximidade que a ULS Médio Tejo pretende reforçar junto dos colaboradores e utentes. A instituição sublinhou ainda que cada nova integração representa um compromisso com a excelência, o bem-estar das equipas e a melhoria contínua dos cuidados de saúde.